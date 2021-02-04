رسميا..النصر يقيل كرونوسلاف والأرجنتيني دياز بديلا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن نادي النصر عن إقالة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش من مهامه على رأس الفريق الأول رسميا وتعيين الأرجنتيني رامون دياز بديلا له.

وقرر العميد إنهاء مهمة المدرب الكرواتي على خلفية تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وتأخر ترتيب الفريق إلى المركز الخامس في مسابقة دوري الخليج العربي، حيث لم يذق العميد طعم الفوز منذ الجولة 11 في دوري الخليج العربي.

وسيكون دياز أول مدرب أرجنتيني يقود النصر وهو صاحب تجربة في الكرة العربية والخليجية، حيث سبق أن قاد الهلال السعودي بين 2016 و2018 ثم الاتحاد السعودي لفترة قصيرة قبل أن ينتقل للعمل في الدوري المصري ويقود نادي بيراميدز في 2019، إضافة إلى مسيرة تدريبية واسعة مع العديد من الأندية اللاتينية مثل ريفر بلايت الأرجنتيني، كما كانت له تجربة مع منتخب باراغواي بين 2014 و2016.

وتحفل مسيرته بالعديد من الألقاب من بينها كأس الليبرتادوريس وسوبر الليبرتادوريس، ولقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال.

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