الخديم يرفع «غلة» المدربين المواطنين إلى 6

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ارتفع عدد المدربين المواطنين إلى 6 وسط أندية الهواة، ليفوق هذا الرقم نصف عدد الفرق التي تتواجد بمسابقة دوري الدرجة الأولى والبالغ عددها 11 نادياً، وربما تكون هذه المرة الأولى منذ عدة مواسم والتي يتواجد فيها 6 مدربين مواطنين في المسابقة بعد تعاقد نادي مسافي مؤخراً مع محمد الخديم المدرب السابق لدبا الفجيرة والذي انضم لزملائه سليمان البلوشي مدرب «النواخذة»، ومحمد العجماني مدرب الذيد، محمد إسماعيل مدرب الحمرية، عارف شلنك مدرب التعاون، محمد جالبوت مدرب العربي.

فيما يتواجد 5 أندية يشرف عليها مدربون من خارج الدولة، وتبرز أسماء المدربين التوانسة الذين يشرفون على ثلاثة أندية بدءاً من البطائح الذي يدربه نورالدين العبيدي، ثم العروبة ومدربه فتحي العبيدي، وطارق الحضيري مدرب مصفوت، والمقدوني جوجيكا مدرب الإمارات، والإسباني روبرتو ماريناجيلي مدرب الحصن.

ولأول مرة يشرف محمد الخديم مدرب مسافي على فريقه خارج أسوار نادي دبا الفجيرة والذي ارتبط به منذ أن كان لاعباً ومن ثم مدرباً.

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