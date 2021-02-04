حتا بثوب جديد في زعبيل

المصدر: دبي - علي الظاهري

يرتدي الفريق الأول للكرة في نادي حتا ثوبه الجديد، في المواجهة المقبلة أمام الوصل، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الخليج العربي التي يحتضنها استاد زعبيل غداً، وسيكون ظهور «الإعصار» هذه المرة مختلفاً بسبب تغيير جميع المحترفين الأجانب بعد ضم الأوزبكي دوستونبيك خامداموف قادماً من نادي النصر بنظام الإعارة، والسلوفيني مريال سمرجيك والمهاجم البرازيلي جوناتاس دي خيسوس معاراً من الشارقة والسويدي ناهير بيسارا الذي شارك في المباراة الماضية أمام الوحدة، حيث جاءت خطوة الإحلال والتجديد بعد رحيل الرباعي الأجنبي.

ولن يقتصر «اللوك الجديد» على المحترفين فقط، وإنما حتى حراسة الخشبات الثلاث للمرمى ستتغير أيضاً بعد رحيل الحارس أحمد محمود (ديدا) إلى خورفكان، والأقرب لخلافته سعيد المسماري.

وعزّز حتا دكته باستقطاب أكثر من لاعب في مختلف خطوط اللعب، منهم عيسى وليد عبيد قادماً من شباب الأهلي بنظام الإعارة، واللاعب المصري حسام محمد قادماً من الوحدة، والذي سيتم قيده ضمن فئة المقيمين، والمغربي أنيس كريمي، إضافة إلى درويش محمد الذي سبق التعاقد معه مع المهاجم أحمد مال الله.

وخاض الفريق تدريباته الأخيرة في دبي استعداداً لمواجهة الوصل تحت قيادة المدرب فلاديمير فيرموزيتش الذي يسعى إلى خلق الانسجام بين العناصر، رغم ضيق الوقت، بعد تعزيز الصفوف بالعديد من الأسماء التي يعوّل عليها جماهير «الإعصار» من أجل إنقاذ الفريق من القاع للبقاء مع الكبار.

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