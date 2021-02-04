لجنة الإحصاء والتوثيق تعقد اجتماعها الأول اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تعقد لجنة الإحصاء والتوثيق في اتحاد الكرة اجتماعها الأول اليوم برئاسة الزميل محمد الجوكر وعضوية منصور عبدالله (نائباً) وحسين المنصوري وسلطان آل علي وفرحان المرزوقي، بحضور مقرر اللجنة سالم النقبي.

وستقوم اللجنة بتوثيق كل ما يتعلق بتاريخ اتحاد كرة القدم منذ تأسيسه، خاصة فيما يتعلق بالمسابقات المحلية التي نظمها الاتحاد (سجل الأبطال، الهدافون، والحكام)، إضافة إلى مشاركات منتخباتنا الوطنية في البطولات، ومشاركات الأندية الإماراتية في البطولات الخارجية، ورصد أبرز إنجازات الاتحاد ومنتخباته الوطنية، وإحصائيات مشاركات اللاعبين الدوليين، وإحصائيات مشاركات الحكام الدوليين في البطولات الخارجية. كما تشمل اختصاصات اللجنة جمع الوثائق الخاصة باتحاد كرة القدم ومنتسبيه، ووضع سياسة موحدة للإحصاء الكروي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز