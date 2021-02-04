النصر وخورفكان..مواجهة «عاطفية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي، خورفكان - محمد فضل

يلتقي النصر نظيره خورفكان الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، في مواجهة «عاطفية» بكل المقاييس، حيث تجمع المباراة العميد مع مدربه السابق البرازيلي كايو زاناردي، كما أنها مباراة وداعية للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش وجهازه المعاون.

نتائج

من جانبه، أكد الكرواتي تشيكو أن مواجهة خورفكان ستكون صعبة في ظل المستويات المتطورة التي يقدمها هذا الأخير في دوري الخليج العربي، وقال: نعلم أن خورفكان منتشٍ بنتائجه الجيدة وسيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبنا، خصوصاً أنه سيلعب دون ضغوط ولا يملك شيئاً يخسره، بينما نحن مطالبون بالفوز واستعادة مستوانا الحقيقي، موضحاً جاهزية العميد للمباراة واكتمال صفوف الفريق.

مهمة

بدوره، وصف البرازيلي كايو زاناردي مباراة اليوم بالصعبة والمهمة لفريقه في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن معنويات لاعبي النسور تبدو عالية في أعقاب النتائج الأخيرة، معرباً عن أمله في أن يواصل لاعبو فريقه الأداء والثقة ذاتهما، وذلك من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية بملعب آل مكتوم، وتابع: جاهزية اللاعبين تحفزهم لأداء مباراة كبيرة يستطيعون عبرها تحقيق النتيجة الإيجابية.

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