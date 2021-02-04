بني ياس والفجيرة.. لقاء التعويض

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، الفجيرة – محمد فضل

يلتقي في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب السماوي بالشامخة، بني ياس والفجيرة، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، إذ تعد المباراة بمثابة لقاء الجريحين، حيث يتطلعان إلى تعويض خسارتيهما في الجولة الماضية حين خسر بني ياس على ملعبه بهدفين أمام الوصل، وخسر الفجيرة أمام الشارقة 2-3.

غياب

من جهته، قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس: من الصعب الحديث عن المباراة خصوصاً بعدما تعرضنا لخسارة قاسية من الوصل، وللأسف نعاني من استمرار غياب عدد كبير من اللاعبين، ولكن ليس لدينا وقت للبكاء، وأتمنى أن يكون اللاعبون في وضع جيد قبل المباراة. وأضاف: درسنا نقاط قوة وضعف الفجيرة جيداً وسنحاول إيجاد حلول لتعويض الغيابات، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال الأفضل دفاعياً في الدوري.

تميز

بدوره، أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة أن بني ياس يعتبر من أقوى فرق الدوري فضلاً عن امتلاكه لعناصر قوية على مستوى المواطنين والأجانب، لافتاً إلى أن تميز السماوي أهلهم للتواجد ضمن فرق مقدمة ترتيب الدوري وهو فريق صعب المراس. وقال: يتعين على لاعبي الفجيرة تقديم التضحيات والقتال بملعب الشامخة للخروج بنتيجة إيجابية، وتابع: واثق من إمكانيات لاعبي الفجيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز