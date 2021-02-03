هيلمان: لن اعتمد على 11 لاعبا في الوصل

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أنه لن يعتمد في عمله الفني على 11 لاعبا فقط، مشددا على أن فريقه يعاني من غيابات مؤثرة لأسباب مختلفة في مباراته أمام ضيفه حتا الجمعة ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي، واصفا المباراة بالصعبة.

احترام المنافس

وأبدى هيلمان احترامه للمنافس، منوها إلى أن الوصل يفتقد إلى خدمات مجموعة من اللاعبين لأسباب مختلفة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل بذات الهمة، والمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية.

11 لاعبا

ونوه هيلمان إلى أنه تمت دراسة المنافس، مع التركيز في العمل على الوصل لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى أنه يعمل على أن يكون لديه أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجيدين في جميع المراكز وليس الإعتماد على 11 لاعبا فقط، مشددا على أن ذلك يوسع خياراته الفنية في قيادة الوصل نحو بلوغ أهدافه المنشودة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز