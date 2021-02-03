رائد البلوشي مساعدا لرامون دياز في النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قررت إدارة النصر تعيين المدرب المواطن رائد البلوشي مساعدا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي خلف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش في تدريب الفريق الأول.

ونفى مصدر مسؤول في إدارة النصر الأخبار المتداولة حول تعيين وليد عبيد مدرب حتا السابق مساعدا للمدرب الجديد.

وانضم رائد البلوشي إلى الجهاز الفني للنصر منذ تعيين كرونوسلاف يورتشيتش مدربا للفريق الأول في أكتوبر 2019 وسيستمر في منصبه مع المدرب الأرجنتيني.

ووصل رامون دياز اليوم إلى دبي ويستعد لاستلامه مهامه بشكل رسمي على رأس الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

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