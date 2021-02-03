داسيلفا: كلباء عليه الحذر من عجمان

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أن عجمان تطور كثيراً في الجولات الأخيرة، بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجُدد، وقال المدرب: نطمح إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة آخر مباراتين من عمر الدوري أمام الشارقة وشباب الأهلي، مؤكداً أن البرتقالي حقق الفوز في آخر مباراتين، قائلاً: «لاعبو كلباء عليهم الحذر أمام لاعبي عجمان».

وعرج المدرب لخسارة فريقه أمام شباب الأهلي الماضية، والتي لم يكن فيها اللاعبون في مستواهم المعروف، الذي كان يميز طريقة لعبهم طوال الجولات السابقة، منوهاً بأن السبب في ذلك يعود لتعدد الغيابات في صفوف الفريق، وعدم الثبات على التشكيلة الأساسية للفريق منذ انطلاقة الموسم.

وأشار المدرب إلى أنه سيفتقد لجهود عدد من اللاعبين، على رأسهم البرازيلي واندرسون ومحمد سبيل وعمر الخديم للإصابة.

إشادة

وأشاد داسيلفا بتعاقدات فريقه الأخيرة، والتي وصفها بالجيدة، مشيراً إلى أن الوافدين الجدد انضموا لتدريبات النمور قبل يومين فقط، ومن الصعب الحكم على مستواهم، لكن عاد وقال: «هم جاهزون لمباراة عجمان، وسأرى إمكانية الدفع بهم أو بأحد منهم منذ البداية خلال مباراة الجمعة».

وتابع: «هذه الانتدابات ستعطي الفريق دفعة قوية ما سيكون له مردود إيجابي، تركيزنا منصب على الفريق، وعلى كيفية التعامل مع الخصم، وبالتالي الخروج بالنتيجة الإيجابية».

بدوره قال فهد باروت لاعب كلباء: إن استعداداتهم تمضي بصورة جيدة، قائلاً: «نحن كوننا لاعبين في أتم درجات الجاهزية لمواجهة البرتقالي، وسيكون هدفنا العودة لسكة الانتصارات، أتوقع مباراة صعبه على الفريقين، وسنحاول أن نقدم مردوداً جيداً يرضى الطموحات».

وأشار اللاعب إلى أنه جاهز للمشاركة في المباراة، ومتى ما أتيحت له الفرصة سيقوم باستثمارها على أكمل وجه، وأن طموحه تمثيل المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

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