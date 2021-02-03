كايزر: الظفرة قوته تتضاعف أمام الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، جاهزية فريقه للقاء الظفرة، بعد غد الجمعة، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، معتبراً أن مهمة لاعبيه ستكون صعبة، لأن المنافس، وحسب قوله، يلعب بقوة مضاعفة عندما يلتقى فريقه، وأضاف: لعبنا هذا الموسم أمام الظفرة مباراتين، الأولى في الدوري على ملعبنا، انتهت بالتعادل الإيجابي، والثانية خسرنا نتيجتها في منافسة كأس رئيس الدولة، لذلك، يجب أن نكون أكثر حرصاً وحذراً في مباراة الجمعة، وأن نعمل بقوة على الفوز بالنقاط الثلاث.

وقال كايزر إنه كان يمتلك فكرة جيدة عن الظفرة، بعد أن شاهده كثيراً، ولعب ضده هذا الموسم، لكنه في ذات الوقت، لا يعرف الطريقة التي سيلعب بها، بسبب التعديلات التي حدثت في فترة التعاقدات الشتوية، ذاكراً أن منافسه دعم صفوفه بعدد من العناصر، وربما يكون هناك تغيير في أسلوبه، مؤكداً أنه يجب أن يهتم بتجهيز فريقه أولاً للقاء، قبل الطرف الثاني الذي يلعب أمامه.

وعن مشاركة الوافد الجديد براندلي كواسي في اللقاء، ومدى جاهزيته، قال كايزر إنه يعرف كواسي منذ أن كان لاعباً في هولندا، وقبل احترافه بالإمارات، ذاكراً أنه لاعب جيد، ويعتبر إضافة للفريق، لكنه لا يستطيع أن يحدد الآن مشاركته في مباراة الظفرة من عدمها، مشيراً إلى أنه سيقرر ذلك، بعد الوقوف التام على مدى جاهزية اللاعب في التدريب الختامي.

وعلق كايزر على مغادرة لاعبيه لصفوف الفريق مؤخراً، بقيادة عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن وأحمد ربيع، قائلاً: هناك أسباب إدارية تتعلق بالضوابط المالية، أما من الناحية الفنية، فهم لاعبون مميزون، لكن النادي لم يستفد منهم في النصف الأول من الموسم، لأسباب مختلفة، لكنني على ثقة أنهم سيحققون نجاحات كبيرة في مشوارهم المقبل، لأنهم يمتلكون إمكانات فنية جيدة.

أسلوب جديد

وعلى الطرف الآخر، كشف السوري محمد قويض مدرب الظفرة، عن تغيير في أسلوب اللعب، الذي ظل يعتمد عليه فريقه، بعد الإضافات الجديدة، بالتعاقد مع السنغالي ماخيتي ديوب، وقبله الإسباني بيدرو كوندي، تدعيماً لخط المقدمة، مؤكداً أن التعاقدات تفرض عليه إجراء التعديل الذي يتناسب مع قدرات لاعبيه، ذاكراً أن أسلوب اللعب سيتغير، ولكن بعد اكتمال صفوف الفريق في الوقت القريب.

وأكد قويض خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الجزيرة، أن فريقه ما زال يعاني من الغيابات، رغم استرداد ما نسبته 50 % من العناصر التي غابت عن الجولة الماضية أمام عجمان، وأضاف: ما زلنا نفتقد عناصر مهمة في التشكيلة، لكن بالتأكيد الوضع أفضل بكثير، من الظروف التي عشناها في لقاء عجمان، وسنعمل مع اللاعبين الجاهزين، على الخروج بنتيجة إيجابية.

واستطرد قويض: الجزيرة منافس قوي، وأعتبره من أميز وأفضل الفرق في الدوري، والتغلب عليه ليس أمراً سهلاً، ولكننا نتسلح أمامه بنتائجنا الإيجابية السابقة، التي حققناها أمامه، رغم تأكيدنا أن الجزيرة يضم عناصر مميزة، بوجود أكثر من 5 لاعبين يمكنهم الوصول إلى الشباك في أي وقت، لكن خط الدفاع، أقل مستوى، وتوجد به بعض المشاكل.

ونفى مدرب الظفرة خلال المؤتمر، أن يكون الاستغناء عن المهاجم الأردني ياسين بخيت، تم بقرار إداري، مبيناً أنه قارن بين البخيت ودينلسون وديوب وفضل الأخير، مؤكداً احترامه للبخيت، وكل لاعب أجزل العطاء مع الظفرة، سواء باقٍ بالكشوفات أو رحل عنها.

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