الوحدة الإماراتي يطلب رسميا استضافة المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

تلقي اتحاد الكرة الإماراتي طلبا رسميا من نادي الوحدة لاستضافة المجموعة الخامسة لدوري أبطال أسيا، والتي تضم برسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، والفائز من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي، هذا الملحق الذي سيقام على ملعب استاد آل نهيان يوم 7 إبريل، وسيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة نظيرة الأسيوي بتلك الرغبة تمهيدا لاتخذا القرار النهائي في هذا الشأن.

وسبق وأن اعتذر شباب الأهلي رسمياً، عن عدم استضافة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2021، والمقرر مبارياتها خلال الفترة من 14 إلى 30 إبريل، ويتنافس فيها مع أندية الهلال السعودي، واستيكلول الطاجيكي، والفائز من مباراة أجمك الأوزبيكي والغرافة، فيما لم يبدي الشارقة والعين أي اهتمام للاستضافة، في ظل الوضح الصحي الناجم عن جائحة كورونا كوفيد 19.

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