ناديا العين ومكابي حيفا يوقعان مذكرة تفاهم تاريخية

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن ناديا العين ومكابي حيفا، مساء اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين الناديين الإماراتي والإسرائيلي، عبر تقنية الاجتماعات المرئية “عن بعد”،ونقلت قناة العين التلفزيونية الحدث التاريخي المهم خلال البث المشترك من مدينتي العين وحيفا.

وشهد مراسم توقيع الشراكة، يعقوب شاحار، رئيس نادي مكابي حيفا الإسرائيلي ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وأوزي مور، نائب رئيس نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، وراشد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي العين وعساف بن دوف، المدير التنفيذي لنادي مكابي.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، في كلمته التي ألقاها خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، الجميع بالشراكة التاريخية، وقال: لابد من التأكيد على التزامنا بتعاليم ديننا الحنيف والمضي على نهج قيادتنا الرشيدة، وأعتقد أن الشراكة مع نادي مكابي خطوة مهمة تؤكد رسالة ودور الرياضة في تعزيز مفهوم التسامح وترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب، كما تهدف المذكرة، إلى تدعيم سياسة التعاون ومد جسور التواصل بين الناديين، في مختلف المجالات، تسويقياً، فنياً، استثمارياً، تجارياً، إعلامياً ورياضياً، بين الناديين الكبيرين”.

وكشف، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، عن موافقة الناديين على إقامة وديتين، تحت عنوان « مباراتي السلام» الأولى سيستضيفها استاد هزاع بن زايد، على أن تكون المباراة الثانية في مدينة حيفا الإسرائيلية وسيتم تحديدهما لاحقاً.

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