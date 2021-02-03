خورفكان يضم الحارس ديدا وروزا
أكملت شركة خورفكان لكرة القدم تعاقدها مع عدد من اللاعبين الذين تطمح من خلالهم الإدارة أن يقدموا الإضافة اللازمة وتصل بالفريق إلى الأهداف المرجوة، حيث تعاقدت الشركة مع الحارس أحمد ديدا (31 سنة) في صفقة انتقال حر ولمدة 6 أشهر.
كما تعاقدت الشركة أيضاً مع المدافع عمر أحمد سالم (22 سنة) قادماً من نادي شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، و كذلك تم التعاقد مع المهاجم البرازيلي كايو روزا (20 سنة) من نادي الشارقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
وتتمنى إدارة خورفكان التوفيق للاعبين في مشوارهم القادم مع الأخضر.
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