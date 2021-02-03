خورفكان يضم الحارس ديدا وروزا

المصدر: متابعةً- محمد فضل

أكملت شركة خورفكان لكرة القدم تعاقدها مع عدد من اللاعبين الذين تطمح من خلالهم الإدارة أن يقدموا الإضافة اللازمة وتصل بالفريق إلى الأهداف المرجوة، حيث تعاقدت الشركة مع الحارس أحمد ديدا (31 سنة) في صفقة انتقال حر ولمدة 6 أشهر.

كما ‏تعاقدت الشركة أيضاً مع المدافع عمر أحمد سالم (22 سنة) قادماً من نادي شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، و كذلك تم التعاقد مع المهاجم البرازيلي كايو روزا (20 سنة) من نادي الشارقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وتتمنى إدارة خورفكان التوفيق للاعبين في مشوارهم القادم مع الأخضر.

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