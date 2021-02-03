صالح إسماعيل: عودة عامر إضافة قوية لبني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس، المشرف العام على الفريق الأول، عن ثقة النادي في عودة عامر عبد الرحمن القوية خلال المرحلة المقبلة بعد عودته إلى بيته بني ياس قادماً من الجزيرة، مؤكداً أن عامر أبدى سعادته بالعودة إلى النادي الذي نشأ وتربى فيه ولديه رغبة قوية في استعادة مستواه وتألقه، إضافة إلى أحمد ربيع الذي تألق سابقاً مع السماوي خلال الفترة القصيرة التي لعب فيها قبل موسمين.

وقال صالح إسماعيل: عامر عبد الرحمن ابن من أبناء بني ياس، وهو واحد من أفضل لاعبي الوسط في الإمارات طوال السنوات الماضية، ويمتلك قدرات هائلة، وعودته إلى بني ياس تمثل إضافة قوية للفريق وستحقق الإفادة المرجوة من النواحي كافة، خصوصاً وأنه اكتسب خبرات كبيرة من اللعب مع العين والجزيرة وهما ناديان كبيران، ويعد من أفضل اللاعبين في مركزه.

وأضاف أن اللاعب أبدى سعادته بالعودة إلى بيته بني ياس ولديه رغبة قوية في المشاركة واسترداد مستواه ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه، ومن الجيد عودته والفريق في وضع جيد الموسم الحالي سواء في دوري الخليج العربي أم كأس رئيس الدولة التي وصل فيها إلى نصف النهائي، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين، ونتمنى أن نحقق طموحاتنا وطموحاته بالحصول على بطولة هذا الموسم.

موقف لا ينسى

ووجه صالح إسماعيل الشكر إلى إدارة نادي الجزيرة على تعاونها مع بني ياس لتسهيل انتقال عامر عبد الرحمن وأحمد ربيع إلى السماوي، مؤكداً أن بني ياس يمتلك علاقات جيدة مع جميع أندية الدولة، كاشفاً أن تعاون الجزيرة مع بني ياس ليس غريباً، وليست المرة الأولى التي يقف فيها النادي بجانب أندية أخرى مع بني ياس، وقال: قد لا يعلم الكثيرون أن الجزيرة وقتما كان بني ياس في الدرجة الأولى قبل موسمين عرض علينا قائمة كبيرة من اللاعبين لاختيار ما نحتاجه من عناصر لمساعدة الفريق على العودة إلى دوري المحترفين، ومنهم لاعبون أساسيون في الفريق الحالي أمثال خليفة الحمادي ومحمد جمال وأحمد ربيع وغيرهم، وهي المرة الأولى التي أذكر فيها هذا الموقف الإيجابي من الجزيرة، وما زلت أحتفظ بهذه القائمة حتى الآن.

برنامج تأهيل

وأضاف أن المدير الفني إيسايلا أبدى ترحيبه بالتعاقد مع عامر عبد الرحمن وأحمد ربيع وفق احتياجات الفريق وأنهما سيقدمان الإضافة في المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يتواجد اللاعبان في قائمة الفريق عقب إنهاء برنامج التأهيل خلال أسبوعين على أقصى تقدير، حيث يعاني عامر من شد عضلي، وأحمد ربيع من كدمة بسيطة، لافتاً إلى أن الفريق يسعى لتجاوز الخسارة الأخيرة أمام الوصل، وذلك في مواجهة الفجيرة، مساء غدٍ الخميس، في الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي.

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