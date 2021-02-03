أجانب الهواة.. مفاجآت في آخر لحظات الميركاتو

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

حملت آخر ساعات «الميركاتو الشتوي» مفاجآت صادمة لعدد من اللاعبين الأجانب على مستوى أندية الهواة بعد أن تفاجأ أكثر من لاعب بقرار الاستغناء عن خدماتهم في اللحظات الأخيرة، حيث استغنى نادي الإمارات عن لاعبه المميز الكولومبي تومبي توبار ليحل بديلاً عنه الأردني ياسين البخيت. ومثل خبر إنهاء عقد توبار صدمة للشارع الرياضي في رأس الخيمة خصوصاً وأن توبار يعتبر أحد مفاتيح الفوز في كتيبة الصقور.

كما غادر كشوفات البطائح، البرازيلي الكسندر أحد هدافي الفريق ليحل مكانه البلجيكي وليام أوسو قادماً من عجمان، ويعتبر ألكسندر من اللاعبين المهمين في تشكيلة المدرب التونسي نور الدين العبيدي، المدير الفني للإمارات، لكن قرار الاستغناء عنه فاجأ الجميع. كما استغنى مسافي عن كوفي ميشاك، وأنهى الذيد عقد لاعبه البرازيلي أديلسون، وهناك آخرون غادروا الكشوفات أيضاً، وتبدو فرصة التحاق هؤلاء اللاعبين بأندية جديدة صعبة في ظل إكمال كافة الأندية التعاقدات على مستوى الأجانب ليحصد هؤلاء السراب ويلملموا أطرافهم تأهباً للعودة لأوطانهم.

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