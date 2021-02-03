البخيت «سندباد» دورينا يحط مع «الصقور»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

نجح نادي الإمارات في إكمال إجراءات التعاقد مع المحترف الأردني ياسين البخيت «32 عاماً» قادماً من فريق الظفرة، للانضمام إلى صفوف الصقور في إطار سعي الفريق لإكمال عناصره من أجل الصعود لدوري الخليج العربي مجدداً، والتتويج بلقب دوري «الهواة».

وحسمت مفاوضات مجلس إدارة نادي الإمارات الجادة مع اللاعب الدولي الأردني أو «السندباد» نظراً لتمثيله العديد من الأندية الإماراتية مثل حتا ودبا الفجيرة واتحاد كلباء والظفرة، خلال المواسم الأخيرة، وبالفعل حسم «البخيت» أمره ليفاجئ الجميع ويوقع على عقد مع الإمارات ليذود عن ألوان الفريق خلال مباريات دوري الدرجة الأولى والتي يحتل فيها الصقور المركز الثاني خلف البطائح بـ 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر.

وستكون الأنظار متجهة نحو اللاعب الدولي المميز في دوري الهواة، لما هو معروف عن اللاعب الأردني بلياقة بدنية وفدائية في اللعب، حيث تعقد عليه جماهير الصقور آمالاً كبيرة في إعادة الفريق من جديد للصعود إلى دوري الخليج العربي والعودة إلى أجواء دوري الأضواء والشهرة.

يذكر أن ياسين البخيت خاض خلال الموسم الحالي مع فريق الظفرة 15 مباراة حيث لعب 1138 دقيقة، أحرز خلالها 5 أهداف مع فارس الغربية، وكان من أفضل اللاعبين المحترفين العرب في الموسم الحالي بدوري الخليج العربي، في انتظار صناعته للفارق مع «الصقور» في مسعاهم نحو العودة للأضواء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز