شباب الأهلي يعتذر عن عدم استضافة المجموعة الأولى لأبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتذر شباب الأهلي رسمياً، عن عدم استضافة مجموعته في دوري أبطال آسيا 2021، والمقرر مبارياتها خلال الفترة من 14 إلى 30 إبريل، ويتنافس فيها مع أندية الهلال السعودي، واستيكلول الطاجيكي، والفائز من مباراة أجمك الأوزبيكي والغرافة.

وأوضح عبد المجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم في تصريحاته لقناة دبي الرياضية، أن مجلس إدارة الشركة، ارتأى التركيز على تحضيرات الفريق لخوض تصفيات المجموعة الأولى، والسعي بقوة للتأهل إلى الدور التالي.

وأضاف أن ظروف فيروس كورونا الحالية، ربما تفرض بعض المتغيرات المستقبلية المؤثرة على العملية التنظيمية للبطولة، إضافة إلى غياب الدعم وعدم وضوح الرؤية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد أن لعب شباب الأهلي على ملعبه، لن يمنح الفريق ميزة كبيرة، لأن الفريق تعود على تحقيق نتائج جيدة خارج أرضه في دوري أبطال آسيا، والأفضل بالتالي التركيز على الإعداد، وتجنب الأمور التنظيمية المفاجئة التي يمكن أن تظهر في ظل الظروف الصحية العالمية الحالية.

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