الاتحاد الآسيوي يرشح كورناردو لجائزة أفضل لاعبي يناير

المصدر: البيان الرياضي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البرازيلي ايغور كورناردو مهاجم الشارقة، ضمن أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع فرقهم في المسابقات الكروية في منطقة غرب آسيا خلال يناير الماضي، والذي كان حافلاً بالمنافسة بين الفرق على المستوى المحلي.

وأشار الاتحاد القاري، إلى أن الشارقة يمر بمرحلة مميزة من الاتزان والثبات على صدارة الدوري الخليج العربي، ونجح في تعزيز ذلك خلال الشهر الحالي الذي حقق فيه ثلاثة انتصارات متتالية، وسجل فيها البرازيلي كورونادو، 3 أهداف ليقفز إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري، برفقة زميله ومواطنه ويلتون سواريز، ورصيد كل منهما 11 هدف.

وطلب الاتحاد الآسيوي من الجماهير التصويت لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر يناير، مشيرا إلى أنه تم اختيار اللاعبين المرشحين بناء على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

ويتنافس مع كورناردو، على جائزة أفضل لاعبي شهر يناير، كل من بيتروس ماتيوس من النصر السعودي، كريستيان جوانكا من الشباب السعودي، بغداد بونجاح من السد، مهدي حميدان من الرفاع، مهند عبد الرحيم من الزوراء، نديم صباغ من تشرين، وعبد العزيز المقبالي من السيب.

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