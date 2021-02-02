28 لاعبا في قائمة منتخب الإمارات استعداداً لتجمع فبراير

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم فان مارفيك عن القائمة الموسعة للأبيض للتجمع الداخلي الذي سيقام في دبي للفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس المقبل .

وضمت القائمة الموسعة 28 لاعباً هم: علي خصيف ، فهد الظنحاني ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، بندر الإحبابي ، محمد صالح برغش ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، شاهين عبدالرحمن ، حسن المحرمي ، وليد عباس ، محمود خميس ، يوسف جابر ، سعيد أحمد ، ماجد سرور ، ماجد حسن ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، خليل الحمادي ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، طحنون الزعابي ، علي صالح ، كايو كانيدو ، محمد جمعة عيد ، علي مبخوت ، سبيستيان تيغالي وزايد العامري .

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمعسكر بعد نهاية مباريات الجولة الـ 15 التي ستُلعب يومي الخميس والجمعة .

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