تنافس جماهيري على توقيع عموري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تنافست جماهير عدد من الأندية العربية على الفوز بتوقيع عمر عبد الرحمن "عموري" في كشوفات الفرق التي تنتمي اليها، بعد إنهاء الجزيرة للتعاقد معه بالتراضي امس في خطوة اثارت ردود أفعال واسعة محليا وخارجيا للشهرة التي يتمتع بها اللاعب.

وطالب مشجعون، عبر حساب عموري الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالإنضمام الي أنديتهم، مع الكثير من كلمات الإشادة والتقدير وابداء الأعجاب بإمكاناته الكروية، ودعا البعض عموري للعودة من جديد إلى الهلال السعودي الذي كان يلعب ضمن صفوفه قبل عامين، مع ظهور بعض محبي أندية سعودية أخرى دعته إلى الإنضمام اليها.

وحدث تنافس عربي اخر بين جماهير قمة الكرة المصرية الأهلي والزمالك، الذين تنافسوا على توقيع عموري، حيث عبر كل مشجع عن إمنياته بالتعاقد معه مؤكدين له أنه سيحقق النجاح مع الأهلي أو الزمالك ويعانق البطولات الأفريقية، وذكر آخرون أن عموري مكانه في أوربا.

فيما كانت هنالك مطالب واسعة بعودة عموري إلى دار الزين للدفاع عن شعار العين الذي برز معه لسنوات طويله، مع دعوات للنجم الشهير بالتوقيع في كشوفات الشارقة والنصر وغيرهما من الأندية التي تأمل مشاهدة عموري لاعبا في صفوفها ومرتديا لشعارها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز