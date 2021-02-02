الشارقة يضم جونينهو نجم خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ضم نادي الشارقة رسمياً اللاعب البرازيلي انتونيو جونيور " جوجينهو " 20 عاماً الى صفوف الفريق قادماً من نادي خورفكان وذلك ضمن خانة المقيمين .

ويعد أنتقال اللاعب مكسباً للشارقة في ظل تألقه مع فريقه السابق خورفكان ومساهمته في صناعة الأهداف حيث كان أحد الحلول في تشكيلة المدرب البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق نسور الخور .

وفي أروقة كلباء فقد ضمت شركة كرة القدم المهاجم البرازيلي رومولو دو سانتوس " 25 عاماً " بديلاً عن التشيلي جونيور فرنانديز المنتقل لفريق باشا شهير التركي .

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