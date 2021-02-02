البرازيلي «مايكون» مطلوب في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

بعد التقارير الإخبارية التي أكدت فسخ المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، عقده مع نادي النصر السعودي، أصبح اللاعب على رأس مطالب العيناوية لاستقدامه لتعزيز خط الدفاع خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد أنباء تعثر صفقة البرازيلي ميكائيل أوليفيرا جناح نادي فلامنجو بسبب المغالاة المالية من إدارة النادي البرازيلي.

فرصة ثمينة

واعتبر العيناوية أن وجود المدافع البرازيلي القوي حراً، فرصة ثمينة ينبغي على إدارة شركة الكرة بالنادي اغتنامها بالتعاقد معه حتى نهاية الموسم على الأقل، بيد أن هذا الإجراء يتطلب أولاً إزالة أحد أجانب الفريق الحاليين من قائمة الفريق باتحاد الكرة وتحديداً البرتغالي ويلسون إدواردو، الذي فشل في تقديم أية إضافة منذ التعاقد معه في يوليو من العام الماضي.

رواتب

كان المدافع البرازيلي طلب فسخ عقده مع عميد الأندية السعودية بسبب تأخر رواتبه حسب ما تداولته الأخبار، وتعاقد النصر مع اللاعب نهاية الموسم الماضي قادماً من نادي جالاطا سراي التركي لمدة عامين بعد حصوله على مخالصة مع النادي التركي، وخاض مع الفريق 12 مباراة على مستوى الدوري وكأس الملك، وأظهر تألقاً ملحوظاً في خط الدفاع، قبل أن يفاجئ أعضاء إدارة النصر بطلب فسخ عقده الأسبوع الماضي قبل أيام من مباراة الفريق أمام الهلال على لقب السوبر.

وأسفرت جهود شركة الكرة العيناوية خلال الفترة الأخيرة عن التعاقد مع الياباني شويا ناكاجيما ليحل بديلاً للكازاخستاني إسلام خان، فيما أكدت تقارير إخبارية أن العين سعى خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع عدد من الأسماء وباشر التفاوض معهم كان آخرهم جناح فلامينجو البرازيلي أوليفيرا.

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