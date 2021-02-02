الهلالي: ظروف الجولة 14 كانت الأسوأ

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد سالم حسن الهلالي مشرف الظفرة، أن الظروف التي عانى منها فريقه قبل مباراة عجمان في الجولة 14 من الدوري والتي انتهت بفوز البرتقالي 2-1 كانت الأسوأ طوال تاريخ النادي، موضحاً أن الفريق واجه نقصاً كبيراً وبطريقة غير طبيعية وأضاف: كنا نعاني من النقص عندما بدأنا إعدادنا وخلال التدريبات في الأسبوع الماضي ظللنا نفقد لاعبينا في كل تدريب بسبب الإصابات، ما جعلنا نخسر أكثر من نصف عناصر التشكيلة الأساسية، كما أن بعض اللاعبين شاركوا في اللقاء قبل أن يصلوا إلى درجة عالية من الجاهزية.

وأضاف: قياساً بالظروف التي عشناها نعتقد أن النتيجة كانت مبررة بأسباب منطقية رغم اجتهاد اللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية لكن الظروف لم تساعدهم كما أن مجريات اللقاء لم تكن في صالحهم.

قلق

وأوضح الهلالي، أنه رغم نزيف النقاط في الجولات الماضية لكنهم لا يشعرون بالقلق على الفريق الذي يمتلك 16 نقطة بالمركز العاشر في جدول الترتيب وقال: الحذر واجب، لابد أن نكون حذرين لأن المنافسة قوية وكل الفرق دعمت صفوفها في التعاقدات الشتوية، لذلك علينا أن نضاعف جهدنا حتى نحقق نتائج أفضل.

تحسن

وأكد الهلالي أن وضع فريقه بدأ يتحسن قبل مباراة الجزيرة الجمعة المقبل في الجولة 15، مشيراً إلى عودة بعض العناصر مثل خالد السناني، عمران الجساسي، خالد بطي، محمد سيف، وأضاف: بالتأكيد المباراة ستكون صعبة جداً لأن الجزيرة فريق قوي ومتطور وينافس على البطولة لكننا يجب أن نقاتل للخروج بنتيجة إيجابية رغم أننا سنخوض المباراة بوجود نقص في صفوف الفريق.

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