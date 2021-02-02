تألق نيغريدو في الليغا.. صداع في رأس النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يواصل الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر سابقاً ونادي قاديش حالياً تألقه في الدوري الإسباني «لاليغا» بشكل لافت مع تقدمه في العمر وبلوغه سنّ الـ35 عاماً، لكن نجاح الماتادور الإسباني مع قاديش يقابله ردة فعل غاضبة من جماهير العميد بسبب عدم تجديد عقده مع الفريق الموسم الماضي، ما يرفع وتيرة الضغوط التي تحاصر الإدارة النصراوية ويصيبها بالصداع في ظل فشل بديله سيباستيان تيغالي في تعويضه بالشكل المطلوب بعدما سجل 5 أهداف فقط في 14 مباراة.

ومع كل هدف يسجله نيغريدو في الدوري الإسباني لا يتردد جمهور النصر في الإشادة والتغزّل بقدراته على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه اللوم إلى إدارة فريقهم لعدم التمسك به.

لا تتوقف جماهير العميد عن المقارنة بين نيغريدو وظهوره اللافت مع قاديش وتسجيله في شباك أعرق الأندية الإسبانية والإشادة بصولاته وجولاته في ملاعب «لاليغا» وسيباستيان تيغالي المهاجم الحالي للفريق الذي تراجع مستواه بشكل واضح عما كان عليه في الوحدة.

تسجيل

وظهر نيغريدو في 18 مباراة مع النادي الإسباني هذا الموسم وصنع 3 تمريرات حاسمة، حيث نجح في التسجيل في شباك برشلونة عندما فاز قاديش بهدفين مقابل هدف، وسجل في شباك هوسيكا وايبار وألافيس وتألق بتسجيل ثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد مساء أول من أمس، كما أسهم نيغريدو في الإطاحة بريال مدريد في الجولة السادسة.

تجربة

وخلال تجربته في النصر، التي انتهت يونيو الماضي، شارك نيغريدو في 49 مباراة في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي، سجّل خلالها 30 هدفاً، وصنع العديد من التمريرات الحاسمة، وكان قائداً حقيقياً للفريق على أرضية الملعب، ولعب دوراً مهماً في تتويج النصر بكأس الخليج العربي، على حساب شباب الأهلي.

وأكدت إدارة النصر في وقت سابق أنها عرضت التجديد على المهاجم الإسباني لكنه وضع شروطاً مالية كبيرة ورفض التنازل عليها، ما جعل المفاوضات تصل بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وكشفت مصادر لـ «البيان» حينها عن أن نيغريدو طلب امتيازات مالية مضاعفة مقارنة بالفترة السابقة التي قضاها، إضافة إلى 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد واشترط ألا يقل العقد عن موسمين وأن يتجدد تلقائياً في حال لعب 75 % من المباريات، ويظل الإسباني ألفارو نيغريدو النجم المفضل لجماهير النصر رغم رحيله عنهم، وهم مستمرون في متابعة كل أخباره وتألقه في الملاعب الإسبانية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الحساب الرسمي لناديه.

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