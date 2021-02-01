352 صفقة في "الميركاتو الشتوي" للاعبين

المصدر: دبي- العوضي النمر

أغلق باب القيد الشتوي " الميركاتو" للاعبين أبوابه مساء اليوم، وبلغ اجمالي صفقاته 352 لأندية المحترفين والهواة والدرجة الثانية،

وكشف يعقوب آل علي لعضو لجنة أوضاع وإنتقالات اللاعبين ان القيد الشتوي شهد 352 معاملة بين إعارة وقيد و تسجيل وإستبدال منها 54 معاملة لأندية المحترفين و63 معاملة لأندية الدرجة الأولى و183 معاملة لأندية الدرجة الثانية و 26 معاملة فئة الشباب و26 معاملة فئة الشباب تحت 21 عاما، فيما شهد اليوم الأخير 57 معاملة، مشيرا إلى أن آخر معاملة تمت عند الساعة الرابعة و59 دقيقة و10 ثوان وقام بها نادي فرسان هيسبانيا بالدرجة الثانية، معتبرا أن نادي اتليتكو آرابيا يعد أكثر الأندية نشاطا خلال الإنتقالات بقيامه بإجراء 25 معاملة، واصفا إنهاء نادي الجزيرة عقد اللاعب عمر عبد الرحمن بانه الحدث الأبرز في الميركاتو.

وأشار يعقوب آل علي إلى أن إنهاء نادي الجزيرة عقده مع اللاعب عمر عبد الرحمن مثل الحدث الأبرز قبل ساعات من غلق باب الإنتقالات، مؤكدا أنه حتى لحظة غلق باب القيد لم تصلهم أي معاملة من قبل أي ناد بخصوص ضم اللاعب عموري، لافتا إلى أن عموري أصبح لاعبا حراً ويحق له وفقا للوائح الإنتقال إلى أي ناد خلال فترة 21 يوما من غلق باب القيد الشتوي.

وقال يعقوب العلي " حسب اللائحة فإن الأندية التي لم تستكمل اللائحة الخاصة بقيد اللاعبين بإمكانها تسجيل لاعبين في صفوفها خلال فتح 21 يوما من غلق باب الإنتقالات شرط أن يكون اللاعب الذي سيتم قيده حراً قبل غلق باب الإنتقالات.

وأضاف “نحن في اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة هشام الزرعوني نتقدم إلى جميع الأندية بالشكر والتقدير على تعاونها الكبير مع اتحاد الكرة في إنجاح عملية القيد والتسجيل".

وأثنى يعقوب العلي إلى الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل في إدارة القيد والتسجيل الذي ضم كلا من حمدة الشامسي وعكرمة صالح ومحمود السباعي.

وقال يعقوب العلي "شهدت اللحظات الأخيرة لغلق باب الإنتقالات الشتوية العديد من الصفقات من بينها عودة اللاعب عامر عبد الرحمن إلى ناديه السابق بني ياس معارا إليه من نادي الجزيرة وعلى صعيد الصفقات الأجنبية فقد انضم السنغالي ماكيتا ديوب إلى صفوف ناديه السابق الظفرة قادما إليه من نادي الشباب السعودي في حين تعاقد نادي الإمارات مع المحترف الأردني ياسين البخيت قادما من نادي الظفرة

فيما ضم حتا المهاجم البرازيلي جوناثاس معارا من نادي الشارقة".

وقال آل علي أن نادي شباب الأهلي بقيد اللاعب البرازيلي يوري سيزار في صفوفه ضمن فئة اللاعب المقيم".

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