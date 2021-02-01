مسافي يتعاقد مع المدرب الوطني الخديم
أعلن مجلس إدارة نادي مسافي عن تعاقده مع المدرب الوطني محمد عبيد الخديم وذلك خلفا لمواطنه عبد الغني المهري الذي اعتذر عن اكمال المهمة مع الفريق قبل أيام ، وسبق للمدرب محمد الخديم أن تولى الاشراف على فريق دبا الفجيرة قبل موسمين وذلك خلال تواجده بدوري الخليج العربي .
ورحب سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي بالمدرب الخديم ومساعده موسى إبراهيم في قلعة الحصان الأسود " مسافي " متمنياً لهما التوفيق مع الفريق خلال الموسم الكروي الحالي 2020/2021 .
من ناحية اخرى ضم فريق الإمارات الثنائي الاردني ياسين البخيت قادماً من نادي الظفرة الى جانب البرازيلي اليسون جوس ذا موتا بصفة الاقامة.
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