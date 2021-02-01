مسافي يتعاقد مع المدرب الوطني الخديم

المصدر: مسافي- محمد فضل

أعلن مجلس إدارة نادي مسافي عن تعاقده مع المدرب الوطني محمد عبيد الخديم وذلك خلفا لمواطنه عبد الغني المهري الذي اعتذر عن اكمال المهمة مع الفريق قبل أيام ، وسبق للمدرب محمد الخديم أن تولى الاشراف على فريق دبا الفجيرة قبل موسمين وذلك خلال تواجده بدوري الخليج العربي .

ورحب سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي بالمدرب الخديم ومساعده موسى إبراهيم في قلعة الحصان الأسود " مسافي " متمنياً لهما التوفيق مع الفريق خلال الموسم الكروي الحالي 2020/2021 .

من ناحية اخرى ضم فريق الإمارات الثنائي الاردني ياسين البخيت قادماً من نادي الظفرة الى جانب البرازيلي اليسون جوس ذا موتا بصفة الاقامة.

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