رامون دياز يقترب من قيادة النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اقترب الأرجنتيني رامون دياز المدرب السابق لريفر بلايت و الهلال والاتحاد السعوديين وبيراميدز المصري والعديد من الأندية الأخرى من تدريب نادي النصر في الفترة المقبلة، كما سبق لدياز اللعب لأندية كبيرة عندما كان لاعبا مثل ريفر بلايت ونابولي وانتر ميلان وموناكو.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجديد عمله على رأس الفريق بداية من مباراة نصف نهائي كاس الخليج العربي التي يلتقي فيها النصر مع اتحاد كلباء الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى تعرض الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر الحالي إلى وعكة صحية أبعدته عن قيادة تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة خورفكان لحساب الجولة 15 لدوري الخليج العربي الخميس المقبل، فيما تولى مساعده تشيكو الإشراف على تدريبات العميد ومن المنتظر أن يقود الفريق أمام خورفكان.

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