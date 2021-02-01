أسرار وخفايا عن نهاية علاقة الجزيرة وعموري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

فجر الجزيرة مفاجأة داوية اليوم بالإعلان عن إنهاء تعاقده مع النجم عمر عبد الرحمن "عموري" بالتراضي بين الطرفين، دون سابق إنذار الشي الذي أثار الجدل في الشارع الرياضي منذ لحظة الأعلان عن الخبر الذي يعتبر أكبر مفأجاة في فترة تنقلات اللاعبين الشتوية.

وتحصل "البيان الرياضي" على بعض خفايا وأسرار القرار المفاجئ، من المصادر الخاصة التي أفادت أن مقترح إنهاء التعاقد تم بمبادرة من النادي الذي طرح على "عموري" خيار إنهاء التعاقد قبل 7 أيام أستمرت خلالها المفاوضات حول كيفية إنهاء العقد، حتى تم التواصل لإتفاق مرض للطرفين امس الأول تم إنجازه في جلسة ودية صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في هذه الخطوة يعود لإسباب مالية، وأنه تمت تسوية الأمر بشكل جيد وأن عموري تسلم مستحقاته المالية وغادر راضيا وان التعامل كان حضاريا بين الجانبين خاصة أن الخطوة تمت بعد التوافق التام على كافة التفاصيل.

ونفت مصادر "البيان الرياضي" الموثوقة وجود عرض من ناد آخر لعموري جعله يعمل على إنهاء عقده مع فخر أبوظبي أو أنه من طالب بذلك وقال المصدر: هذا السلوك ليس من أخلاق عموري، على العكس اللاعب لم يكن يفكر في مغادرة النادي والمبادرة جاءت من الجزيرة، اما إنضمامه إلى أي ناد فانه أمر وارد لكن حتى نهاية العقد لاتوجد مفاوضات.

وكان عموري"29 عاما" قد أنضم إلى فخر ابوظبي في أغسطس 2019 قادما من الهلال السعودي في صفقة داوية مع زميله عامر عبد الرحمن بعقد لمدة 3 سنوات، وشارك مع الفريق في جميع جولات الدوري من الموسم الماضي لكنه تعرض للإصابة بالركبة في الجولة الثانية بالدوري هذا الموسم ليخضع بعدها للعلاج والتأهيل.

وأكدت المصادر أن عموري تماثل للشفاء وأنه في مرحلة التأهيل حاليا وأنه سيكون جاهزا للنزول إلى أرضية الملعب أول مارس المقبل، وأنه عازم على مواصلة مشواره وتحقيق طموحاته مع النادي الذي سينضم اليه لاحقا.

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