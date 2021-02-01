عامر عبدالرحمن وأحمد ربيع من الجزيرة إلى بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

كثف بني ياس مفاوضاته مع الجزيرة خلال الساعات القليلة الماضية لضم الثنائي عامر عبد الرحمن وأحمد ربيع لصفوف السماوي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في الخامسة من مساء اليوم.

وعلم "البيان الرياضي" أن إدارة بني ياس تسابق الزمن لإنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعبين بعد التوصل لاتفاق مع إدارة الجزيرة على ضم الدولي عامر عبد الرحمن على سبيل الإعارة، والذي سيعود إلى ناديه الذي نشأ فيه قبل انتقاله إلى العين ثم الجزيرة، إضافة إلى التعاقد مع أحمد ربيع الذي عاد إلى الملاعب بعد غياب دام عامين وشارك في مباراة خورفكان والجزيرة قبل أن يخرج مصاباً، إلا أنها كانت إصابة طفيفة وتماثل اللاعب للشفاء، إذ كان قد لعب مع بني ياس معاراً لمدة نصف موسم في يناير 2018.

ومن المقرر أن يتم قيد الثنائي في كشوفات بني ياس في حال الانتهاء من الإجراءات كافة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية اليوم.

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