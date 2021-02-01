«تسديدة عالمية» تنهي صيام «المهندس»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أنهى ماجد حسن نجم شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني الأول، الملقب بـ «المهندس» صياماً طال 8 سنوات عن التهديف في دوري الخليج العربي، بـ «تسديدة عالمية» في شباك اتحاد كلباء مساء أول من أمس، ليساهم بفوز فريقه بهدفين دون مقابل، في الجولة الرابعة عشرة في انطلاقة الدور الثاني للمسابقة.

وتمكن محمد جمعة (بيليه)، من افتتاح التسجيل لـ «فرسان دبي»، برأسية جميلة وقوية في الدقيقة 28، بعد عرضية رائعة من عبد العزيز هيكل، وبعدها بدقيقتين، فاجأ ماجد حسن «مهندس وسط» شباب الأهلي، الجميع بتسديدة صاروخية «لا تصد ولا ترد» من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً هدفاً ثانياً لفريقه.

وهدف ماجد في مرمى اتحاد كلباء، هو الأول للاعب في دوري المحترفين، منذ هدفه في مرمى بني ياس في الجولة 21 لموسم 2012 - 2013، ووقتها فاز شباب الأهلي 4 - 1 يوم 15 أبريل 2013، وأكمل ماجد رباعية فريقه بعد ثلاثة أهداف سجلها زملاؤه إسماعيل الحمادي وايدينالدو غرافيتي وعدنان حسين، بينما سجل هدف بني ياس، اللاعب نواف مبارك.

أما آخر أهداف «المهندس»، فسجلها يوم 16 مارس 2019، عندما فاز شباب الأهلي على الوصل 5 - 1، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكان ترتيب هدف ماجد الرابع، وسجله بتسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80، وارتطمت الكرة بالأرض أكثر من مرة لتخدع الحارس وهي في طريقها إلى المرمى.

والطريف أن ماجد، لم يسجل أي أهداف لشباب الأهلي طوال مشاركاته في كأس الخليج العربي أو كأس سوبر الخليج العربي، وهو من اللاعبين الذين تبنى عليهم تشكيلة الفريق، ولكن زيارته للشباك نادرة، ولذا حمل هدفه في شباك اتحاد كلباء، أهمية كبيرة لجماهير فريقه، خصوصاً وأن الهدف سجل بطريقة رائعة، تضعه ضمن أجمل أهداف الجولة الرابعة عشرة.

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