جماهير خورفكان: الحمادي «غير عادي»

المصدر: (خورفكان – محمد فضل )

عقب نهاية مباراة فريقها أمام العين تغزلت جماهير خورفكان في النجم إسماعيل الحمادي المعار لخورفكان من شباب الأهلي، ووصفته باللاعب غير العادي، وأشادت الجماهير بتحرك شركة كرة القدم بقيادة النجم المونديالي خليل غانم والتي تمكنت من إدارة ملف الانتدابات الشتوية بكل دقة، وذلك حسب الخانات التي يحتاجها مدرب الفريق البرازيلي كايو زاناردي.

ودخل لاعب شباب الأهلي المعار لخورفكان في أجواء فريقه الجديد بسرعة، بعد أن أبدع في أول مباراة مع خورفكان، والتي كانت أمام الجزيرة ليقود النسور إلى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة حينها بعد أن ساهم في صناعة هدفين، وأول من أمس أمام العين واصل الحمادي مشوار التألق اللافت وتمكن من التوقيع على أول أهدافه مع النسور في مرمى العين، وهو الهدف الأول الذي سجله بطريقة رائعة، كما تمكن من إحراز هدف ثانٍ في المباراة نفسها لكن حكم المباراة أحمد درويش لم يحتسبه بحجة تواجد اللاعب في منطقة التسلل، وكان الحمادي شعلة من النشاط داخل أرضية الملعب، مستعيداً شيئاً من ذكرياته السابقة مع الفرسان.

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