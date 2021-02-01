خامداموف من النصر إلى حتا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

نجح فريق حتا في ضم الأوزبكي دوستونبيك خامداموف قادماً من نادي النصر بنظام الإعارة، وسيتم قيد اللاعب بدلاً من الكولومبي كيفن الكسندر، كما نجح «الإعصار» في ضم السلوفيني مريال سمرجيك والمهاجم البرازيلي جوناتاس دي خيسوس معاراً من الشارقة، إلى جانب التعاقد مع الثنائي المغربي أنيس كريمي وأيمن رشوق وسيتم قيدهما في خانة المقيمين على أن يتم تسجيل الأخير مع فريق تحت 21 سنة.

ويعتبر خامداموف أحد اللاعبين الدوليين ضمن منتخب أوزباكستان منذ 2015، ولعب لنادي بونيودكور بين 2014 و2018 ثم انجي ماخاشكالا الروسي في موسم 2018-2019 قبل العودة إلى الدوري الأوزبكي من بوابة باختاكور في صيف 2019 قبل الانضمام إلى صفوف «العميد» أخيراً ثم الانتقال إلى قلعة «الإعصار».

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