علي الحوسني.. 58 صدة تمنح «البرتقالي» الصدارة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أثبت حارس مرمى عجمان علي الحوسني، أفضليته على جميع الحراس في دوري الخليج العربي، من واقع الإحصاءات التي جاءت به في المركز الأول، بعد أن صد الكرة 58 مرة، فيما جاء بعده حارس الظفرة خالد السناني، بتصديه للكرة في 54 مناسبة، ثم عبد الله التميمي حارس الفجيرة 48 مرة، وجمال عبد الله حارس اتحاد كلباء 45 مرة، وعلي خصيف حارس الجزيرة 44 مرة.

وبهذا التميز، منح الحوسني، فريقه، الصدارة الوحيدة في الإحصاءات هذا الموسم، برغم أن الفريق استقبل مرماه 28 هدفاً في 14 مباراة، وشارك الحوسني في جميع المباريات، بمجموع دقائق لعب 1260 دقيقة، ولامس الكرة 436 مرة، ولعب 306 تمريرات، منها 221 تمريرة طويلة، بدقة تمرير وصلت 40.72%، وهي 173 تمريرة صحيحة، وخرج الحوسني بشباكه نظيفة في 3 مباريات، ونال بطاقة صفراء واحدة، وحصل على مخالفتين، مقابل ارتكابه 3 مخالفات.

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