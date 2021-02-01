الساعة الخامسة غلق أبواب «ميركاتو» الشتاء

المصدر: دبي- العوضي النمر

يغلق «ميركاتو» الشتاء أبوابه في الخامسة من مساء اليوم، بعد نشاط خلال الأيام الأخيرة في عمليات قيد وانتقال اللاعبين.

وكان الميركاتو قد فتح أبوابه منذ 5 يناير، لتشهد من حينها الساحة العديد من صفقات قيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب بصفوف أندية دوري الخليج العربي والهواة، وفي الساعات الأخيرة تتسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق باب القيد، ويعتبر ناديا الفجيرة وعجمان من أكثر المستفيدين من فترة القيد الشتوي بجلب اللاعبين المتميزين، وهو انعكس بالفعل على أدائهما خلال الجولات الماضية.

وكانت أول حالة تسجيل لأندية المحترفين لشباب الأهلي، الذي قام بتسجيل اللاعب يحيى الغساني، وكذلك التعاقد مع الأوزبكي جلال الدين، كما تعاقد الجزيرة مع الهولندي كواس، وضم حتا اللاعب السويدي بيسارا، وأعاد الظفرة قيد اللاعب المغربي عصام العدوة، وتسجيل اللاعب المقيم صلاح الدين الشوافي، وقام الوحدة بضم اللاعب السوري عمر خريبين في تعاقد لمدة عامين، فيما ضم العين اللاعب الياباني شويا ناكاجيما.

وتعاقد النصر مع عادل أبوبكر حارس الجزيرة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، ومهدي عبيد لاعب منتخب الجزائر لمدة موسم ونصف، فيما تعاقد نادي عجمان مع البرازيلي لياندرو سبادايسو لاعب شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وإبراهيم خميس وحمد الحمادي والبرازيليين لويز ودييجو جارديل صانع ألعاب الظفرة السابق، كما أعاد البرتقالي لاعبه المالي السابق موديبو مايجا (33 عاماً)، في صفقة انتقال حر، ليكون بديلاً للغاني وليام أوسو.

فيما أعار نادي اتحاد كلباء اللاعب خالد الشحي لفريق البطائح متصدر دوري الدرجة الأولى، وحسن يوسف لفريق الإمارات، وقام نادي الفجيرة بضم الجزائري رشيد ايت عثمان والبرازيلي دوجلاس كوتينهو وأحمد موسى لاعب حتا، فيما دعم خورفكان صفوفه بضم عبد الله الرفاعي وإسماعيل الحمادي إعارة من شباب الأهلي والبرازيلي باولينيو وطارق الخديم إعارة من الشارقة، وضم التعاون كلاً من: جوهر أحمد والحارس علي عبد الكريم، إلى جانب تعاقد مسافي مع المحترف ماريوس اوبيكوب ليخلف كوفي ميشاك.

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