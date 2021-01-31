الاتحاد الآسيوي يستعرض أعظم "ديربيات" الدوري الإماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد عودة منافسات كرة القدم من جديد، إثر الصعوبات التي واجهتها خلال عام 2020، طرح الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي، سلسلة جديدة حول أعظم مباريات الديربي في القارة، وبدأها بتسليط الضوء على أبرز مواجهات الديربي في الإمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأندية الإماراتية الكبيرة التي تفرض حضورها عبر العديد من المواجهات الكبيرة.

الوحدة - العين

تعتبر جماهير الناديين أن المواجهة بين الوحدة والعين هي "كلاسيكو" الإمارات، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين موسم 1985-1986، وانتهت بالتعادل 3-3، وتقابل الفريقين 24 مرة في الدوري منذ تحوله إلى نظام الاحتراف، وكان الفوز خلالها 13 من نصيب العين مقابل 6 انتصارات للوحدة، وتعادل الفريقين 5 مرات.

وشهدت مواجهات الفريقين العديد من النتائج الكبيرة، ومن ضمنها فوز العين 6-2، في حين كان الفوز للوحدة بنتيجة 5-1، ولم يخسر العين إطلاقاً أي مباراة على أرضه في 14 مواجهة جمعت بين الفريقين، بعدما حقق الفوز 9 مرات مقابل 5 تعادلات، وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين يوم 28 نوفمبر الماضي، عندما حقق العين الفوز بنتيجة 1-0 على أرضه، وذلك بفضل هدف ريان يسلم.

الوحدة - الجزيرة

تسمى هذه المواجهة "ديربي أبو ظبي"، وباتت تحظى بأهمية كبيرة في المدينة عقب تشكيل الناديين من اندماج عدة أندية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ويقع مقر الناديين على بعد 4.6 كيلومتر من بعضهما، ويلعب الوحدة على ستاد آل نهيان، والجزيرة على ستاد محمد بن زايد، ويبرز في السنوات الأخيرة خلال مواجهات الناديين، صراع الأجيال بين أفضل المهاجمين في البلاد، من خلال تواجد الخبير إسماعيل مطر في الوحدة، وعلي مبخوت في الجزيرة.

ونتيجة وجود مهاجمين مميزين في صفوف الفريقين، فإن المباريات التي تجمع بينهما غالباً ما تكون حافلة بالأهداف، حيث أن 6 مباريات من أصل آخر 13 مواجهة، بينهما شهدت تسجيل 5 أهداف أو أكثر، وأكبرها فوز الوحدة 6-0 في يناير 2017، وبعد 15 يوم فقط، رد الجزيرة اعتباره عبر تحقيق الفوز 5-1، في مباراة شهدت طرد 3 لاعبين من الوحدة خلال الشوط الأول، وشهدت المواجهة الأخيرة بين الفريقين، فوز الجزيرة 2-0 على أرضه، وسجل الهدفين خلفان مبارك وعلي مبخوت، ضمن الدوري في ديسمبر الماضي.

النصر - الوصل

تعتبر هذا المواجهة "ديربي دبي"، وتجمع بين فريقين من أعرق أندية الإمارات، لأن النصر تأسس عام 1945، والوصل بعده بـ 15 عام، ورغم أن نتائج الفريقين تراجعت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العراقة لا زالت قائمة عندما يتقابلان في مباراة الديربي، وشهدت صفوف نادي الوصل خلال تاريخه الحافل، التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، وكذلك تعاقد النصر مؤخراً مع المهاجم السابق لمانشستر سيتي الفارو نيغريدو.

ومن المواجهات الحديثة بين الفريقين عام 2019، عندما حقق النصر الفوز 4-2، حيث تقدم الوصل مبكراً عبر هدف كايو كانيدو من ضربة جزاء، ثم أهدر نيغريدو ضربة جزاء للنصر، ولكنه عاد وسجل 3 أهداف حسم من خلالها الفوز للفريق، وشهدت المواجهة الأخيرة بين الفريقين فوز النصر 3-0 يوم 30 أكتوبر الماضي ضمن بطولة الدوري.

العين - شباب الأهلي

تعتبر هذه المواجهة بين أكثر فريقين نجاحاً في الدوري الإماراتي، وزادت أهمية هذه المواجهة خلال العقد الأخير، خاصة وأن الفريقين بلغا نهائي دوري أبطال آسيا من خلال الأهلي عام 2015، والعين عام 2016، ويتشارك الفريقين في الأكثر فوزاً بلقب الدوري الإماراتي، وانتقلت المواجهة بينهما إلى المستوى القاري عام 2015، عندما تقابلا في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في دبي، ثم شهدت مباراة الإياب تسجيل 6 أهداف، قبل أن تنتهي بالتعادل 3-3، وحصل الأهلي على بطاقة التأهل لربع النهائي بفضل الأهداف المسجلة خارج ملعبه، وفي تلك المباراة كان الأهلي يتقدم 3-1، قبل أن يعود العين في الدقائق الأخيرة ويسجل هدفين فرض من خلالهما التعادل الذي لم يكن كافياً للتأهل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز