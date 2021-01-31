3 أيام للأندية الراغبة في استضافة تصفيات أسيا للرد

المصدر: دبي- العوضي النمر

منح اتحاد الكرة مهلة 3 أيام للأندية المشاركة في النسخة الجديدة لدوري ابطال اسيا، للرد بخصوص رغبة أي منهم في استضافة إحدى مجموعات التصفيات، ومن ثم مخاطبة الاتحاد الاسيوي بالقرار النهائي، وفق المواعيد المحددة لذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد الكرة اليوم مع ممثلي الأندية الأربعة" شباب الأهلي والشارقة والوحدة والعين" حث استعرض محمد بن هزام الأمين العام خطاب الاتحاد الاسيوي المتضمن شروط الاستضافة، من ملاعب وإجراءات إحترازية وأمور لوجستية، مؤكدا دعم اتحاد القوي لمشاركة الأندية في تلك البطولة سعيا لتحقيق نتائج إيجابية تعزز من مكانة الكرة الإماراتية

وكان اتحاد الكرة قد تلقي خطابا من الاتحاد الاسيوي بفتح باب طلب استضافة إحدى مجموعات دوري أبطال أسيا أو أكثر من مجموعة، وفق شروط ومعايير للاستضافة وتم عرض تلك الشروط على الأندية لبيان مدي استعدادها لذلك، وفي انتظار دراسة الأندية لتلك الشروط والاستقرار على القرار النهائي.

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