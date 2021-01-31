أهداف «الفهد» الـ 10 تقترب

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي»، أن النية تتجه داخل اتحاد الكرة، إلى الموافقة على طلب الأسطورة فهد خميس، الهداف التاريخي لكرة الإمارات، بإضافة 10 أهداف، سبق أن سجلها في الموسم الملغى موسم 90، بسبب حرب الخليج، لتضاف إلي رصيده، ليرتفع إلى 175 هدفاً، محافظاً على صدارته لقائمة الهدافين في تاريخ دوري الإمارات.

وكان «الفهد» قد تقدم، من خلال ناديه، بطلب إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الأيام الماضية، بضرورة احتساب أهدافه العشرة الملغاة في موسم 1990 - 1991، والذي لم يستكمل بسبب حرب الخليج، وسيتم عرض الأمر علي رئيس الاتحاد، خلال الساعات المقبلة، والاستماع لتوجيهاته في مسألة جميع الهدافين خلال الموسم الملغى.

وأكد فهد خميس أن طلبه باحتساب الأهداف العشرة، حق مشروع له، فيما دعا علي مبخوت، اتحاد كرة القدم، إلى التجاوب مع طلب الكابتن فهد خميس، نجم الكرة الإماراتية، مؤكداً أن مطلبه «حق مشروع»، كونه قدم الكثير لكرة القدم الإماراتية، وأنه يتمنى من الاتحاد الموافقة على طلبه.

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