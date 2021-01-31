الشارقة يتخطى الفجيرة ويتصدر و«الإمبراطور» يواصل صحوته

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أحكم الشارقة قبضته على صدارة الترتيب لدوري الخليج العربي بفارق الـ 5 نقاط عن أقرب منافسيه، رافعاً رصيده إلى 35 نقطة بعد فوزه الغالي على ضيفه الفجيرة 3 - 2 في المباراة المثيرة التي أقيمت باستاد الشارقة ضمن الجولة 14 في دوري الخليج العربي، وتجلت إثارة المباراة في تقدم الشارقة بثلاثية ثم سجل الفجيرة هدفين وكان قريباً من التعادل، ودفعت الخسارة بالفجيرة للمركز 13 برصيد 7 نقاط.

كما واصل الوصل صحوته ونتائجه الجيدة منذ بداية 2021 تحت قيادة مديره الفني البرازيلي أودير هيلمان بعد فوزه على مضيفه بني ياس بهدفين مقابل لا شيء، أمس، في ختام مباريات الجولة ذاتها، ليلحق «الإمبراطور» الخسارة الأولى بـ «السماوي» منذ الجولة السابعة من المسابقة ويعرقله بعد 6 مباريات لم يعرف خلالها بني ياس طعم الهزيمة في الدوري. ليرفع الوصل رصيده إلى 20 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن، فيما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 26 في المركز الثالث.

وبدأ شباب الأهلي، الدور الثاني بقوة، بعد تحقيقه فوزاً مهماً على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين مساء أمس على ملعب استاد راشد، سجل لشباب الأهلي محمد جمعة «بيليه» وماجد حسن في الدقيقتين 28 و30، ليصل الفريق إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 19 نقطة.

وعلى ملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، خطف خورفكان نقطة غالية وتعادلاً بطعم الفوز من مضيفه العين بعد انتهاء المواجهة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل ثنائية خورفكان إسماعيل الحمادي، ودودو في الدقيقتين 28 و68، فيما أحرز للعين الياباني شيوتاني والتوغولي لابا كودجو في الدقيقتين 40 و60، بهذه النتيجة يصل خورفكان إلى النقطة 15، ويصل الزعيم إلى 24 نقطة في المركز الخامس.

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