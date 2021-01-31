%55 خسارة السوبر مؤثّرة على الشارقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رأى %55 من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي» الأسبوعي، أن فقدان الشارقة لكأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم، بعد الخسارة من شباب الأهلي بهدف وحيد في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، برأسية المدافع محمد مرزوق، ستؤثر على مسيرته بالدور الثاني لدوري الخليج العربي، مقابل 45.%، وجدوا عدم تأثير تلك الخسارة على مسيرة الفريق في الدفاع عن درع الدوري الذي يحمله لقبه 2018-2019، بعد إلغاء الموسم الماضي 2019-2020، بسبب كورونا.

وجاءت أصوات الجماهير المشاركة في الاستطلاع عبر حساب البيان في «تويتر»، مع أصوات المشاركين عبر موقع صحيفة «البيان»، إذ صوت 55% عبر «تويتر»، و%53 عبر الموقع، على تأثير الخسارة على مسيرة الشارقة في الدوري، فيما رأى %45 عبر «تويتر»، و%47 عبر الموقع، عدم تأثر الفريق بذلك، مع العلم أن الشارقة ودع بعد خسارة السوبر بأربعة أيام، كأس الخليج العربي من دور الثمانية، بالخسارة 0-2 من مضيفه الوصل في الإياب، بعد التعادل السلبي في لقاء الذهاب بملعبه.

رأي مخالف

اختلف عمران عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مع الأصوات الجماهيرية، مؤكداً أن الشارقة قادر على تجاوز الآثار النفسية لتلك الخسارة، وتقديم عروض جيدة والدفاع بقوة عن الدرع، وقال: «كرة القدم فوز وخسارة، والجميع يعرف تلك المعلومة جيداً، وتراجع النتائج لفترة ما، شيء طبيعي، لأن اللاعب لا يبقى دائماً على نفس مستواه، وفي بعض الأحيان، يحدث هبوط».

وأضاف: «الشارقة خسر كأسين بالفعل خلال الأيام الماضية، ولكننا متفائلون، بالخير، ونتوقع استعادة الفريق لتوازنه، لأن الفريق خاض مباراتيه في كأس السوبر وكأس الخليج العربي، ولديه نقص عددي كبير بين لاعبيه الأساسيين، وأنا بالتالي لا أستطيع أن أحكم بحدوث هبوط في المستوى، إلا إذا لعب الفريق بصفوف مكتملة، ولدينا الثقة بأن الجهاز الفني، يعرف تماماً ما يحتاجه الفريق، للعودة إلى المسار الصحيح، والاستمرار في المنافسة».

نظام الدوري

أوضح عمران: لابد أن يضع الجميع في اعتبارهم أيضاً، أن نظام الدوري يختلف باعتماده على جمع النقاط، وإمكانية التعويض من خلال مباريات لاحقة، أو أن تخدمك نتائج الآخرين، ولكن نظام الكأس، يعتمد على لعب مباراة واحدة، ولكل مدرب خلالها فلسفته الخاصة، وكذلك تكون الدوافع أكبر لدى اللاعبين، لأنه لا يوجد تعويض، وفي لقاءات الكأس لا يهم الأداء بقدر النتيجة، وممكن من هجمة واحدة، تنهي المباراة لصالحك. وأضاف: إذا نظرنا للقاء كأس السوبر، وصل الشارقة إلى إنهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ولكن في الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سجل شباب الأهلي هدف الفوز.

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