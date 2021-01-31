15 دقيقة تثير أزمة في الجولة 14

المصدر: دبي- العوضي النمر

عبّرت جماهير الكرة عن استيائها لإقامة وإذاعة مباريات المرحلة الأولى من الجولة الرابعة عشر لدوري الخليج العربي، وقت رفع أذان وإقامة صلاة المغرب، حيث أقيمت المباريات الساعة الخامسة والنصف عصراً، بدلاً من الخامسة والربع، الموعد الصحيح، وتسبب هذا الفارق، البالغ 15 دقيقة، في إزعاج للجماهير التي تتابع المباريات، والتي طالبت بضرورة مراعاة ذلك في الجولات المقبلة.

ويعود السبب في هذا الخطأ، إلى إصرار قنوات التلفزيون على تثبيت المواعيد والتوقيت الخاصة بالمباريات، رغم تغير موعد الأذان، ما وضع الجميع في موقف حرج خلال الجولة الرابعة عشر، حيث تمت إذاعة مباراتي حتا مع الوحدة، وعجمان مع الظفرة، حتى وقت أذان وصلاة المغرب، ما تسبب في غضب الجماهير التي تتابع المباريات عبر شاشات التلفزيون، نتيجة غياب الجماهير عن المدرجات، على خلفية جائحة «كورونا» «كوفيد 19».

وتجري اتصالات مكثفة تشاورية بين رابطة المحترفين والقنوات التلفزيونية الراعية، نأمل أن تسفر عن مراعاة توقيت موعد أذان المغرب خلال الجولات المقبلة، لتقام المباريات عند الخامسة الربع مساء، اعتباراً من الجولة الخامسة عشر المقبلة، وفق المتفق عليه بين الأطراف المعنية، بما يخدم الصالح العام، ومنح الجماهير فرصة الصلاة في موعدها.

تنسيق

وأكد أحمد موسى مشرف أكاديمية الكرة الأسبق في نادي شباب الأهلي، أن ما حدث خلال الجولة الرابعة عشر في دورينا، يستوجب التوقف عنده، لأنه من غير المعقول أن تستمر منافسات الشوط الأول حتى وقت رفع الأذان وإقامة الصلاة، ودائماً اتحاد الكرة بمختلف لجانه، يحرص على أن يكون موعد الأذان وإقامة الصلاة بين شوطي المباريات التي تقام في الفترة المسائية، وهنا يبدو أن التنسيق غائب بين القنوات ورابطة المحترفين المختصة بتنظيم المسابقة، وصاحبة الكلمة الأولى في الموعد والتوقيت، حتى لو كانت القنوات هي الراعي الرسمي، فهذه ثوابت لا يمكن التنازل عنها.

كما طالب أحمد موسى بضرورة مراعاة الوقت المستهلك خلال الشوط الأول، سواء في تغيير اللاعبين، أو التوقف لمراجعة تقنية الفار، والتنسيق مع القنوات التلفزيونية، للاتفاق على التوقيت الصحيح لإقامة المباريات، حرصاً على منح المشاهدين فرصة أداء الصلاة في موعدها.

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