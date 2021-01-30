اتحاد الكرة يبحث مع الأندية استضافة تصفيات آسيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً مع الأندية الإماراتية المشاركة في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا " شباب الأهلي، الشارقة، العين، الوحدة" ظهر يوم غد "الأحد" بحضور ممثلي رابطة المحترفين من أجل استعراض موقف انديتنا من استضافة إحدى مجموعات التصفيات المقرر اقامتها في 15 فبرير المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد تلقي خطاباً من الاتحاد الآسيوي بفتح باب طلب استضافة إحدى مجموعات دوري أبطال آسيا أو أكثر من مجموعة، وفق شروط ومعايير للاستضافة وسيتم عرض تلك الشروط على الأندية لبيان مدي استعدادها لذلك، كما سيتم خلال الاجتماع طرح مقترح بإقامة التصفيات في شهر أبريل المقبل.

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