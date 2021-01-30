الوصل يواصل صحوته ويلحق ببني ياس الخسارة الأولى منذ الجولة الـ 7

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير - أحمد بدوان

واصل الوصل صحوته ونتائجه الجيدة منذ بداية 2021 تحت قيادة مديره الفني البرازيلي أودير هيلمان بعد فوزه على مضيفه بني ياس بهدفين مقابل لا شيء، اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري الخليج العربي، ليلحق "الإمبراطور" الخسارة الأولى بـ "السماوي" منذ الجولة السابعة من المسابقة ويعرقله بعد 6 مباريات لم يعرف خلالها بني ياس طعم الهزيمة في الدوري.

ونجح الوصل في تحقيق الفوز السادس له في مسابقة الدوري الموسم الحالي، ليرد الدين لبني ياس بعد خسارته في المواجهتين السابقتين في الدور الأول من الدوري برباعية، وفي ربع نهائي كأس رئيس الدولة بهدف وحيد، ليرفع الوصل رصيده إلى 20 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن، فيما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 26 في المركز الثالث وليفقد 3 نقاط ثمينة في صراع القمة بعدما اتسع الفارق مع الشارقة المتصدر إلى 9 نقاط، و4 نقاط مع الجزيرة الوصيف.

أنهى الوصل الشوط الأول متقدماً بهدفين عن طريق ناصر محمود وعلي صالح في الدقيقتين 22 و39 بعدما قدم الفريق أداء تكتيكياً جيداً رغم ظروف غياب أبرز لاعبيه فابيو ليما ورونالدو مينديز وهدافه فيغريدو وأوروز، إذ نجح الفريق في التسجيل من تسديدتين رغم استحواذ أصحاب الأرض على الكرة بنسبة 55% وتسديد لاعبي السماوي لـ 5 تسديدات على مرمى الوصل.

في المقابل وضح تأثر بني ياس بغياب هدافه البرازيلي جواو بيدرو وعدم وجود الفاعلية اللازمة في الشق الهجومي، فيما تأثر كذلك الدفاع بغياب خالد العطاس وجواو فيكتور، إذ حاول الفريق في الشوط الثاني من المباراة العودة في النتيجة، ولم يتغير الحال كثيراً رغم السيطرة على الكرة إلا أن الفريق عجز عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الوصل إلا بنسبة ضئيلة، لتنتهي المباراة بفوز الوصل بهدفين نظيفين.

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