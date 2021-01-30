الشارقة يُحكم قبضته على الصدارة بـ "الخمسة"

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أحكم الشارقة قبضته على صدارة الترتيب لدوري الخليج العربي بفارق الـ 5 نقاط عن أقرب منافسيه، رافعاً رصيده إلى 35 نقطة بعد فوزه الغالي على ضيفه الفجيرة 3-2 في المباراة المثيرة التي أقيمت بإستاد الشارقة ضمن الجولة 14، وتجلت اثارة المباراة في تقدم الشارقة بثلاثية ثم سجل الفجيرة هدفين وكان قريباً من التعادل، ودفعت الخسارة بالفجيرة للمركز 13 برصيد 7 نقاط.

قدم الفجيرة مستوى جيد في الشوط الأول تفوق فيه على الشارقة، وهدد مرمى الحارس عادل الحوسني أكثر من مرة، كان أخطرها في منتصف الشوط، من رأسية للعراقي محمد مصطفى ذهبت للشباك في أقصى الزاوية اليمنى ولكن الحكم عمار الجنيبي ألغى الهدف بسبب وجود دفع لأحد مدافعي الشارقة قبل الهدف، واتفق حكم "الفار" مع قرار الحكم، واستمرت سيطرة الفجيرة مع تراجع للشارقة وغياب للهجمات المنظمة ولكن دون فعالية للفريق الضيف على مرمى الحوسني، وعلى عكس مجريات اللعب، نجح الشارقة في تسجيل هدف السبق "ق 38" من رأسية لكايو لوكاس اصطدمت فيها الكرة بالمدافع محمد مصطفى وذهبت للمرمى، وبعد الهدف أجرى مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري تبديل اضطراري بخروج ويلتون سواريز ودخول لوان بيريرا، ولم يسفر الوقت المتبقي عن شيء يذكر لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

الشوط الثاني، جاء أكثر اثارة وظهر فيه الشارقة بمستوى جيد، ونجح حارس الفجيرة عبد الله التميمي في انقاذ فريقه من فرصة للشارقة بين قدمي كايو لوكاس في حالة انفراد بالمرمى مع بداية الشوط قبل أن يعزز ايغور كورنادو تقدم الشارقة بالهدف الثاني "ق 54"، ولم تمض 5 دقائق حتى احتسب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء للشارقة بعد العودة لتقنية "الفار" نتيجة لعرقلة كايو لوكاس "ق 59"، ترجمها كورنادو في المرمى بنجاح، ورغم التأخر بثلاثية، لم ييأس الفجيرة ونجح في تقليص الفارق من ركلة جزاء ارتكبها عبد الله غانم مع كريستيان صامويل "ق 65" نفذها الأخير بنجاح ثم أضاف البديل الفارو أوليفيرا الهدف الثاني للفجيرة ببراعة "ق 82" وأهدر بعدها نفس اللاعب فرصة هدف التعادل في وضع انفراد بالمرمى.

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