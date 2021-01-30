خورفكان يخطف تعادلاً بطعم الفوز من العين

المصدر: خورفكان – محمد فضل – تصوير زيشان أحمد

خطف خورفكان نقطة غالية وتعادلاً بطعم الفوز من نظيره العين بنتيجة 2-2، وجاءت المواجهة مثيرة ومتقلبة في أغلب اوقاتها حيث سجل ثنائية خورفكان إسماعيل الحمادي، ودودو ق 25 68 ، فيما احرز للعين الياباني شيوتاني والتوجولي لابا كودجو 40 ،60 ليصل العين برصيده الى 24 نقطة في المركز الخامس وخورفكان الى 15 في المركز الحادي عشر .

شوط مثير

وخلال مجريات الشوط الأول ظهرت نوايا خورفكان منذ البداية بعد أن قام لاعبوه بعدة طلعات عبر المتألق إسماعيل الحمادي الذي سبب صداعاً مستمراً لدفاع العين.

وتشهد الدقيقة العاشرة احتساب حكم المباراة أحمد درويش لركلة جزاء لمصلحة العين اثر عرقلة مدافع خورفكان وليد سراج لبندر الاحبابي لكن عودة الحكم لتقنية الفيديو " الفأر " للتأكد من صحة الحالة أبقت النتيجة على حالها بتعادل سلبي دون احتساب الركلة .

هدف أول

وتحمل الدقيقة 25 أول أهداف المباراة بعد انسلال لاعب خورفكان إسماعيل الحمادي من وسط مدافعي العين ليتقدم ويتوغل داخل منطقة الجزاء مسدداً الكرة يسار حارس العين محمد بوسندة هدف تقدمي للنسور ، وكاد البرازيلي لوبيز أن يضيف الثاني لو استثمر تمريرة زميله الحمادي السحرية في الدقيقة 35 .

وقبيل نهاية شوط اللاعبين بخمس دقائق ادرك الياباني شيوتاني التعادل للعين من قذيفة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

استمرار التعادل

وبعد مرور ساعة من زمن اللقاء استعاد مهاجم العين لابا كودجو حاسته التهديفية مستغلاً خطأ دفاعي وسط لاعبي خورفكان ومحرزاً الهدف الثاني لفريقه ، لكن محترف نسور الخور البرازيلي دودو أعاد المباراة لنقطة التعادل " 2-2" بطريقة رائعة ق 68 .لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين .

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