شباب الأهلي يبدأ الدور الثاني للدوري بفوز مهم على اتحاد كلباء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ شباب الأهلي، الدور الثاني لدوري الخليج العربي بقوة، بعد تحقيقه فوز مهم على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين مساء اليوم، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الرابعة عشر.

وسجل لشباب الأهلي لاعبيه محمد جمعة "بيليه" وماجد حسن في الدقيقتين 28 و30، ليصل الفريق إلى 22 نقطة، ويظل في المركز السادس، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 19 نقطة.

وأضاع مالابا فرصة التسجيل مبكراً، بعدما أنفرد وواجه الحارس ماجد ناصر، والذي نجح في إبعاد الكرة بقدمه إلى ركلة ركنية بالدقيقة 7، وتمكن محمد جمعة "بيليه"، من افتتاح التسجيل، برأسية جميلة وقوية في الدقيقة 28، بعد عرضية رائعة من عبد العزيز هيكل.

وفاجئ ماجد حسن، الجميع بتسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء، مسجلاً هدفاً ثانياً لشباب الأهلي في الدقيقة 30، ودفع اتحاد كلباء بلاعبه وليد عمبر، مع انطلاقة الشوط الثاني، لتنشيط الأداء الهجومي لـ"النمور"، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية المباراة.

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