العين أعظم أندية غرب آسيا في مونديال الأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن العين أعظم أندية غرب آسيا حضوراً في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك منذ النسخة الأولى عام 2000، مشيراً إلى أنه مثل غرب القارة في البطولة أندية شباب الأهلي، الوحدة، الجزيرة والعين الإماراتية، والهلال، الاتحاد والنصر السعوديين، والسد.

وأوضح الاتحاد القاري، أنه في عام 2018، تحقق الإنجاز الأعظم لأندية غرب آسيا والإمارات، عندما تأهل العين إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني، وفي تلك النسخة سجل العين 9 أهداف، وهو الرقم الأعلى في نسخة واحدة لأندية غرب آسيا، ويتساوى معه السد، والذي سجل ذات الرقم في مشاركتين.

فيما حقق الجزيرة أيضاً، حقق إنجاز مميز للإمارات، بعدما بات ثالث ممثلي الدولة في كأس العالم للأندية كممثل للدولة المضيفة، وذلك عام 2017، ونجح آنذاك في أن يصبح أول فريق إماراتي يتأهل للدور قبل النهائي قبل أن يكتفي بالمركز الرابع.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن النصر كان أول فريق من قارة آسيا يشارك في كأس العالم للأندية، في حين شهدت النسخة الماضية عام 2019 لأول مرة مشاركة فريقين من غرب آسيا، وهما الهلال والسد.

وبين أنه في المجموع، سجلت أندية غرب آسيا، 9 مشاركات في البطولة العالمية، ونجحت خلالها في بلوغ النهائي مرة واحدة عام 2018، عن طريق العين، مقابل بلوغ الدور قبل النهائي في أربع مناسبات أخرى.

ولعبت أندية غرب آسيا، 27 مباراة في تاريخ البطولة، ونجحت خلالها في تحقيق 12 فوز، مقابل 15 خسارة، وأكدت هذه الأندية قوتها الهجومية من خلال تسجيل 42 هدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز