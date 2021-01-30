كلباء يقترب من ضم الموهبة الهولندية لينثورت " مقيم "

المصدر: متابعة – محمد فضل

اقترب نادي كلباء من اكمال التفاوض مع الموهبة الهولندية اللاعب إيفرت لينثورست (20 عاماً) لاعب وسط فينلو الهولندي تمهيداً لقيده ضمن فئة المقيمين بعقد يمتد لموسمين ونصف .

ويعد اللاعب لينثورست هدفاً لعدد من الأندية لكن مفاوضات شركة كرة القدم بنادي كلباء الجادة مع اللاعب ربما تحسم امر انضمامه لكتيبة المدرب الاوراغوياني خورخي داسيلفا المدير الفني لفريق نمور كلباء .

الجدير بالذكر ان قائمة المقيمين في صفوف كلباء تضم المصري أسامة الشال ومواطنه احمد لطفي والإيطالي قبرائيل سانتيني والنيجيري جويل اودينياكا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز