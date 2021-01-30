الجزيرة .. الفارق نقطتان في صراع القمة

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم، علي الظاهري، أحمد عيسى)

حقق الجزيرة، أمس، فوزاً ثميناً على حساب ضيفه النصر بنتيجة 3 - 0 في افتتاح الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم «الجولة 14» في مواجهة قوية نال فيها «فخر أبوظبي» الأفضلية في الأداء الذي ترجمه بثلاثية عمر تراوري، هدفين «في الدقيقتين 13 و 65 وعلي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 30 نقطة محافظاً على تواجده بالمركز الثاني، ومقلصاً فارق النقاط مع الشارقة المتصدر إلى نقطتين في صراع القمة، علماً بأن الشارقة يلاقي اليوم فريق الفجيرة، فيما يلعب شباب الأهلي مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، وخورفكان مع العين.

وأسفرت مباريات أمس عن فوز الوحدة على حتا 4 - 1 «رباعية السعادة»، وعجمان على الظفرة 2 - 1 في أول «ريمونتادا» بمرحلة الإياب.

وعمقت خسارة النصر أمام الجزيرة جراح «العميد» الذي تجمد عند 24 نقطة، وشهدت المباراة طرد محمود خميس مدافع النصر في الدقيقة 89 بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، وطرد خليفة الحمادي مدافع الجزيرة عند الدقيقة الثالثة من الزمن بدل الضائع بالبطاقة الصفراء الثانية.

لحن

من ناحية أخرى، عزف فريق الوحدة لحن «رباعية السعادة» بفوزه على مضيفه حتا 4 - 1 باستاد حمدان بن راشد، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ووصل إلى النقطة 22، بينما واصل «الإعصار» نزيف النقاط وتجمد رصيده عند نقطتين. سجل لـ«العنابي» الكوري لي ميونغ، في الدقيقة 12، وعمر خريبين هدفين، في الدقيقتين 12 و69، في أول ظهور رسمي له بقميص الفريق، مقدماً أوراق اعتماده كأحد نجوم الفريق، وتيم ماتافز في الدقيقة 49، وأحرز حبيب يوسف هدف حتا في الدقيقة 31.

وأكد الوحدة تفوقه المطلق رغم محاولات أصحاب الأرض في تقليص النتيجة، وألغى حكم المباراة نواف الزيودي ضربة جزاء لصالح الوحدة بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد «VAR» بسبب وجود حالة تسلل.

وشهدت المباراة أول ظهور للسويدي ناهار بيسارا الوافد الجديد في صفوف حتا، فيما غاب كل من المجري فلاديمير كومان والكولومبي كيفن ألكسندر.

الفوز الثاني

وفي استاد راشد بن سعيد، حقق عجمان فوزه الثاني على التوالي في الدوري، وقلب تأخره بهدف أمام الظفرة إلى فوزٍ غالٍ بنتيجة 2 - 1، ووصل للنقطة التاسعة وبقي الظفرة عند 16 نقطة.

جاء الشوط الأول للمباراة مثيراً من بدايته، بفضل النهج الهجومي الذي اتبعه عجمان ونجح من خلاله في فرض أفضليته مبكراً، ولكن على عكس مجريات اللعب، نجح الظفرة في مباغتة مضيفه بهدف سريع «ق 8» عن طريق الإسباني بيدرو كوندي.

وشهدت الدقيقة 34 لجوء الحكم سلطان محمد لتقنية «VAR» لمعاينة حالة التحام بين عصام فائز «عجمان» وسهيل المنصوري «الظفرة»، وقرر بعدها مخالفة عجمان بدلاً من ركلة جزاء للظفرة، لينتهي الشوط الأول بهدف كوندي.

وفي الشوط الثاني نجح البديل حسين عبد الرحمن في إدراك التعادل لـ«البرتقالي» في الدقيقة 50، ونشط الظفرة، وتألق علي الحوسني وزايد الحمادي حارسا الفريقين في التصدي لعدة فرص، ونجح عجمان في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 68 عن طريق المالي مايغا، ليحصد الفريق 3 نقاط ثمينة.

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