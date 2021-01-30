البطائح يواصل النزيف

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

فرض العربي التعادل الإيجابي على مضيفه البطائح بنتيجة 1 - 1 في مباراة الفريقين، أمس، بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليواصل البطائح نزيف النقاط، رغم احتفاظه بالصدارة برصيد 19 نقطة.

وكان العربي الطرف الأفضل وتقدم بهدف لوان مارتينس في الدقيقة 69، ونجح البطائح من إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر عادل احمد ( ق 90+6 )، وفي المقابل رفع العربي رصيده إلى 10 نقاط.

وفي المباراة الثانية قاد النيجيري فيكتور نوانيري فريق العروبة إلى الفوز على الذيد بنتيجة 2 - 1، مسجلاً هدفي فريقه في الدقيقتين 12، 62، وأحرز محترف الذيد الجديد الأسباني جيفرين سواريز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 21، وبهذه النتيجة وصل العروبة إلى 17 نقطة وبقى الذيد في المركز الأخير برصيد نقطة.

تعادل

وتعادل التعاون ودبا الحصن 1 - 1 ليكسب كل فريق نقطة «خاسرة» أحرز هدف دبا الحصن محمد المربوعي في الدقيقة الأولى من المباراة وتعادل للعربي محترفه جيلسون دا (ق 7 ) ليصل الحصن إلى 12 نقطة والتعاون إلى 10 نقاط.

ديربي خيماوي

وتقام اليوم مباراتان يستقبل فريق مسافي جاره الإمارات في ديربي رأس الخيمة، ويستضيف مصفوت فريق الحمرية، فيما يحصل دبا الفجيرة على راحته الأسبوعية.

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