الاتحاد الآسيوي يحذر الهلال من قوة شباب الأهلي

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عن نسخة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم المقبلة التي تعد الأكبر، بمستوى فريق شباب الأهلي ولاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو.

مؤكداً أن «الفرسان» فريق عنيد ويملك طموحات كبيرة في الوصول بعيداً في البطولة، مشيراً إلى أن خطواته الأولى في البطولة ستكون في المجموعة الأولى والتي يتنافس خلالها مع أندية الهلال، والاستقلال الطاجيكستاني، والمتأهل من مباراة التصفيات بين الغرافة وأي جي إم كي الأوزبكي.

، وشدد الاتحاد القاري، إلى أن الهلال يعتبر المرشح الأوفر حظاً لتصدر المجموعة، ولكن يجب عليه الحذر بشكل خاص من فريق شباب الأهلي الذي تقدم في نهاية المطاف على حسابه في عام 2020، وفي مباراة الجولة السادسة التي تم إلغاؤها بين الفريقين العام الماضي، ما يعني أن نجم شباب الأهلي كارلوس إدواردو، لا يزال بإمكانه التطلع إلى مواجهة قوية أمام فريقه السابق الهلال.

نجاح

وأوضح التقرير أن الهلال ليس فقط أحد أكبر الأندية في آسيا، ولكنه أحد أكثر الأندية نجاحاً في القارة، وبين أن آخر لقب له في دوري أبطال آسيا كان في عام 2019، وأن العديد من اللاعبين المشاركين في هذا الإنجاز مثل بافيتيمبي غوميز وسالم الدوسري وأندريه كاريو، ما زالوا في صفوف الفريق، ومع حصولهم على لقب الدوري السعودي للمحترفين رقم 16 في تاريخهم، سيكونون متحمسين لإضافة المزيد من الكؤوس.

تساؤل

وطرح تقرير الاتحاد القاري تساؤلاً، هل يستطيع الاستقلال الطاجيكي الصمود أمام الكبار؟، وأشار إلى أن الاستقلال أثبت منذ فترة طويلة أنه أفضل نادٍ في طاجيكستان، وسيحظى فريق العاصمة دوشانبي أخيراً بفرصة التواجد في البطولة الآسيوية الأهم على مستوى الأندية بعد 7 ألقاب محلية متتالية.

والفريق غني بمواهب منتخب طاجيكستان، واعتاد الفوز بالمباريات بطريقة مهيمنة، وسيكون أحد الأندية القوية في وسط آسيا حريصاً على لفت الانتباه، وربما يكون هناك ديربي نادر في وسط آسيا بين الاستقلال واي جي ام كي، إذا ما انتصر الفريق الأوزبكي على الغرافة القطري في مباراتهما الفاصلة.

المجموعة الثانية

وبالنسبة للمجموعة الثانية، والتي يلعب فيها الشارقة، ويتنافس من خلالها مع أندية تراكتور الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والفائز من لقاء الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي، فشدد الاتحاد القاري أن فرق المجموعة لم يسبق لها تجاوز دور الثمانية من قبل، وكان ظهور الشارقة الوحيد في ربع النهائي قبل 17 عاماً.

وبينما وصل باختاكور إلى دور الثمانية في عام 2020، عندما أنهى ذلك فترة جفاف لبلوغ الأدوار الإقصائية استمرت لعقد من الزمان، والفرص متساوية بين فرق تلك المجموعة، ما يعني أنه لا يمكن اعتبار أي مباراة محسومة مسبقاً، ومع وجود القوة الجوية الفائز مرتين بكأس الاتحاد الآسيوي أو نادي الوحدة الغني بالمواهب الذين ما زالوا ينتظرون التأهل من خلال التصفيات.

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